İzmir'de lüks arabası ve silah koleksiyonu olay olan hakim için harekete geçildi

İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un lüks arabası ve silah koleksiyonu gündem olmuştu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan söz konusu hakim için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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İzmir Adliyesi’nde hakim olan Oktay Tabur’un, 10 milyonluk lüks marka araç kullanması ve adliyenin dinlenme odasında silahlarını sergilemesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tabur'un aynı zamanda çok konuşulan rahip Brunson davasına baktığı ortaya çıktı.

Ses getiren olay siyasetçilerin de gündemine oturdu. CHP lideri Özgür Özel'den söz konusu hakime tepki gösterdi.

"Borsa oynuyorum orada kazandım"

İzmir'de görevli bir hakimin odasında uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğraflara ilişkin iddialar da sorulan Özel, şunları kaydetti:

"Fotoğraf, Türkiye'nin yargı sisteminin duvara yansımış halidir. Türkiye'de elbette tüm yargı mensuplarını töhmet altında bırakmak istemeyiz. Görünen o ki sadece aldıkları maaş ile yetinmiyorlar. Altındaki Türkiye'de satılan en pahalı araba, ki sorulan soruya 'borsada kazandım' demiş. 'Hakim maaşıyla bunu nasıl aldın?' diye sorulduğunda, 'borsa oynuyorum, orada kazandım' demiş. O araba Türkiye'de satılan en pahalı arabadır. Bir hakimin altında. Duvardaki silahlar ise devlete güveni tesis etmesi gerekenlerin kendisini devlet adına, hepimiz adına silah taşıması gereken ve onlar silah taşıyınca bizim taşımamamız gereken kolluk kuvvetlerinin zimmetli silahlarının bir kişiye zimmetli silahın 15 katını duvarda sergilemektedir. Uzun namlulu silahlar dahil. Bunlar birilerinden aldıkları talimatı yerine getirerek, birileri adına orantısız, kanunsuz ve anayasa dışı güç kullanarak, bu gücün sarhoşluğu ile altlarında pahalı arabaları, arkalarında uzun namlulu silahları ile hepimize meydan okuyorlar.

Bu görüntü bir demokrasi görüntüsü değildir. Bu bir başkaldırı meselesidir. Orada başını kaldıran, onun başını okşayanlardan cesaret alan bir kifayetsiz muhteristir. Bir gün daha o koltukta oturursa, bir gün daha Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ihraç talebiyle disiplin soruşturması başlatılmazsa, o orada oturdukça Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, nasıl kendi koltuğunda oturacaktır? O yüzden bir an önce HSK'nin harekete geçmesi, gereğini yapması gerekiyor. Hiçbir şey için değil sadece karaya vurmuş denizyıldızlarından bir tanesini denize geriye atmak için. Öyle fotoğrafından ve altındaki arabasından haberdar olmadığımız onlarca, yüzlerce şımarık var, onları şımartan, bu hukuk devletini ortadan kaldıran anlayıştır."

Tartışılan fotoğrafın gündem haline gelmesinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

İnceleme ve soruşturma başlatıldı

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar. Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır.