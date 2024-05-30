BIST 10.449
DOLAR 32,25
EURO 35,01
ALTIN 2.429,14
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Park'ta yeni dönem

İstanbul Park'ta yeni dönem

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın yeni işletmecisinin, yarış pistini eski kiracıdan devralmasıyla yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Abone ol

İstanbul Park'ta tahliye işlemi gerçekleşti. 2 Nisan tarihinde düzenlenen ihaleyi kazanarak pistin 30 yıllığına yeni işletmecisi olan Can Bilim Eğitim Kurumları AŞ, 29 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla pisti devraldı.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, devir sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin Türk sporu ve halkının kullanımına açılması için yıllardır sürdürdükleri mücadelede kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ederek, "Bu zorlu süreçte yanımızda olan otomobil sporları camiasına, kıymetli basın mensuplarına ve tüm sporseverlere de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.


Cumhuriyet tarihinin en büyük spor tesisi olarak nitelediği İstanbul Park'taki işgalin sona erdiğini belirten Üçlertoprağı, "Devletimizin büyük bir vizyonla yaklaşık 20 sene önce hayata geçirdiği ve bugün bile dünyanın en güzel yarış pistlerinden biri olan İstanbul Park'ın, sonunda tüm sporcular ve Türk sporuna açılmasını çok büyük bir mutlulukla karşıladık. İstanbul'un adını taşıyan pistteki işgalin, tam da İstanbul'un fethedildiği 29 Mayıs'ta sonlanması, güzel ve anlamlı bir tesadüf oldu. İstanbul Park'ta yeni bir dönemin başladığı 29 Mayıs 2024 tarihinin, otomobil sporları açısından yeni bir milat olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Üstümüze düşen her türlü görevi üstlenmeye hazırız"

Üçlertoprağı, nisan ayındaki ihalenin şartnamesinde yer aldığı üzere milli sporcu yetiştirilmesini sağlamak amacıyla pistin bedelsiz olarak TOSFED kullanımına açılacak olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Federasyon olarak ilk günden bu yana bizim tek arzumuz, sporcularımızın gelişimlerini sağlayabilmek ve Türkiye'yi yurt dışında daha iyi temsil edebilmek adına sporcularımızın ülkemizdeki tek uluslararası yarış pistini kullanabilmesiydi. Devamında Formula 1 başta olmak üzere ülkemize uluslararası yarış serilerinin getirilmesi vesilesi ile hem Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılması hem de spor turizmiyle memleketimize fayda sağlanması için TOSFED olarak üstümüze düşen her türlü görevi üstlenmeye hazırız. Son olarak 2021'de yapılan F1 Türkiye Grand Prix'sini, sportif açıdan büyük bir başarıyla organize edip Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) teşekkür almıştık. TOSFED olarak uzun yıllardır FIA'nın yönetiminde görev yapıyor olmamız sebebiyle hem FIA hem de Formula 1'in ticari hak sahibiyle temaslarımız sürüyor. Tüm fırsatları her daim değerlendirmek için çabalıyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Antalyaspor'da yeni dönem! Alex de Souza için imza töreni düzenlendi
Antalyaspor'da yeni dönem! Alex de Souza için imza töreni düzenlendi
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşecek
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüşecek
29 kişi hayatını kaybetmişti! Beşiktaş'taki yangın faciasında flaş gelişme
29 kişi hayatını kaybetmişti! Beşiktaş'taki yangın faciasında flaş gelişme
Göktaş’tan müjde geldi Evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteğinde başvuru rekoru
Göktaş’tan müjde geldi Evlenecek çiftlere faizsiz kredi desteğinde başvuru rekoru
İsrail'in 237 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 224'e çıktı
İsrail'in 237 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 224'e çıktı
158 yazar ve sanatçıdan sokak hayvanları için imza ve çağrı
158 yazar ve sanatçıdan sokak hayvanları için imza ve çağrı
Pendik'te çöp konteynerlerinde bulunan ceset olayı! İfadesi ortaya çıktı
Pendik'te çöp konteynerlerinde bulunan ceset olayı! İfadesi ortaya çıktı
Bir dönem Hatayspor'da oynadı Olympiakos'a gitti Avrupu kupası zaferinin mimarı oldu
Bir dönem Hatayspor'da oynadı Olympiakos'a gitti Avrupu kupası zaferinin mimarı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için net mesaj: Harekete geçmekten çekinmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için net mesaj: Harekete geçmekten çekinmeyiz
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan yargılandığı dava düştü
Ermenilerin katliam yaptığı Hocalı'ya Azerbaycanlı aileler yeniden yerleşmeye başladı
Ermenilerin katliam yaptığı Hocalı'ya Azerbaycanlı aileler yeniden yerleşmeye başladı
İBB UKOME toplantısı yapıldı! Oybirliği ile kabul edildi, 5 güne çıkarıldı
İBB UKOME toplantısı yapıldı! Oybirliği ile kabul edildi, 5 güne çıkarıldı