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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için net mesaj: Harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye için net mesaj: Harekete geçmekten çekinmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölücü terör örgütünün Suriye'de teröristan kurmasına asla izin vermeyeceğini belirterek "Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes-2024 Tatbikatının seçkin gözlemci gününe katılarak, konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Efes-2024 tatbikatında hiçbir ülke hedef alınmıyor. Tatbikatımız, barışı destekleme harekatına dayalı jenerik bir senaryoyla icra ediliyor." dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün, halk oylaması bahanesiyle ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik mütecaviz eylemlerini yakından takip ediyoruz. Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(DEAŞ) Bu örgüt üzerinden ne yapılmak istendiğini, bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Söz konusu ülkemizin toprak bütünlüğü ve milletimizin güvenliği olunca kimseyi dinlemeyiz, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz. (Terörle mücadele) Oldubittiler karşısında daha evvel ne yapılması gerekiyorsa yaptık, aynı durumla karşılaşmamız halinde harekete geçmekten çekinmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İsrail'in Refah saldırısı) Mülteci kampına düzenlenen hava saldırısı insanlığın bittiği noktaydı. Böyle bir vahşeti haklı gösterebilecek gerekçe olamaz." diye konuştu.

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