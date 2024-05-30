6 yılda 10 kazaya karışan F-35'ler endişe yarattı

ABD'nin New Mexico eyaletinde F-35 savaş uçağının düşmesi, F-35'lerin güvenlik standartlarına dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.

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Havacılık Güvenliği Ağı (ASN) verilerine göre, çok sayıda ülkenin envanterinde bulunan F-35 savaş uçakları 2018'den bu yana 10 kez kazaya karıştı.

ABD'li Lockheed Martin firması tarafından üretilen savaş uçağının geliştirilmesine 1995'te Müşterek Taarruz Uçağı programı kapsamında başlandı ve 26 yıl sonra tam kapasite üretime geçildi.

F-35B savaş uçağı 2016'da South Carolina eyaletinde bulunan Beaufort kentindeki Deniz Piyadeleri tesisinde teknik arıza nedeniyle alev alırken, ilk kayıtlara geçen F-35 kazası 2018'de yine South Carolina kıyılarında meydana geldi.