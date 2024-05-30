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Ulu Motor'dan Leapmotor T03 için vade farksız finansman desteği

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ulu Motor'dan Leapmotor T03 için vade farksız finansman desteği

Ulu Motor, yüzde 100 elektrikli Leapmotor T03 için finansman desteği kampanyası başlattı.

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Ulu Motor, yüzde 100 elektrikli Leapmotor T03 için finansman desteği kampanyası başlattı.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, Leapmotor T03, anahtar teslimi 999 bin lirayla elektrikli araç almak isteyen müşterilerin dikkatlerini üzerinde topluyor.

27 Mayıs itibarıyla başlayan ve haziran ayı boyunca geçerli olacak kampanya, araç satış bedelinin yarısını peşinat olarak vermeleri durumunda kalan yarısını 6 ay boyunca eşit taksitlerle vade farksız olarak ödeme kolaylığı sağlarken, 749 bin peşinat ödenilmesi durumunda ise kalan bakiyeyi 12 ay boyunca eşit taksitlerle yine vade farksız olarak ödeme imkanı tanıyor.

Yüzde 100 elektrikli T03, pratik olmasının yanı sıra iç ve dış tasarımıyla da kullanıcı beklentilerini karşılıyor. 10,1' multimedya sistemi, yokuş kalkış desteği, geri görüş kamerası, yapay zeka menzil hesaplama özelliği, ısıtmalı yan aynaları, panoramik cam tavanı, özellikleriyle ön plana çıkan T03, konfor, ferahlık, teknoloji ve güvenliği bir arada sunuyor.

Model, tam dolu bir bataryayla şehir içi kullanımda 417 kilometreye varan menzil sunuyor.

Kompakt görünümü, kullanışlı teknolojik özellikleri, akıllı bağlantıları ve sürüş destek sistemiyle elektrikli araç modelleri arasında öne çıkıyor.

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