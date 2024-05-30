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Rus bakan Lavrov'dan ABD'ye gözdağı: Nükleerle tehdit etti

Rus bakan Lavrov'dan ABD'ye gözdağı: Nükleerle tehdit etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin orta ve kısa menzilli füzelerini Avrupa'da ya da Asya-Pasifik'te konuşlandırması durumunda Rusya'nın nükleerle karşılık verebileceğini söyledi. 

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RIA Novosti'ye verdiği son röportajında ABD'ye gözdağı verdi ve nükleerle tehdit etti. Lavrov, ABD'nin orta ve kısa menzilli füzelerini Avrupa'da veya Asya-Pasifik bölgesinde konuşlandırması durumunda Rusya'nın nükleer caydırıcılık alanında önlemler alacağını söyledi. 

Rus bakan Lavrov, "Nükleer caydırıcılık alanında ek adımları göz ardı etmiyoruz : sonuçta gelişmiş Amerikan füzeleri, nükleer kuvvetlerimizin idari konumlarını ve yerlerini kapsayabilecek. Bize ABD ve NATO'nun Ukrayna'nın hiçbir yerinde durmayacaklarını anlatmaya çalışıyorlar" dedi.

"Şu anda yürütülen stratejik olmayan nükleer silahların kullanımına ilişkin Rusya-Belarus askeri spor salonlarının düşmanlarımızın aklını başına getireceğine inanıyoruz."

Lavrov, "Amerikan füzelerinin konuşlandırılması sadece Moskova için değil, aynı zamanda Pekin için de bir sorundur; bu nedenle Çin ve Rusya, Washington'ın sorumsuz davranışına karşı koymak için iş birliğini yoğunlaştırma konusunda anlaştılar." dedi. 

Ancak Lavrov, RIA Novosti'ye teorik olarak Ukrayna'da siyasi çözümü "hızlandırmanın" mümkün olduğunu, ancak "sadece Batı'nın silah tedarikinin kesilmesi ve Kiev'den gelen düşmanlıkların sona ermesi durumunda" olduğunu söyledi.

Bakan Lavrov, Çin'in Rusya ve Ukrayna'yı kapsayan bir barış konferansı düzenleyebileceğini söyledi. Lavrov, böyle bir konferansın düzenlenmesinin Pekin'in Ukrayna krizini çözme çabalarının devamı olacağını tahmin etti.

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