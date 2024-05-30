BIST 10.479
DOLAR 32,29
EURO 34,94
ALTIN 2.419,31
HABER /  MEDYA

Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu yazısı

Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu yazısı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalar ile gündemi salladı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında "Elini eteğini çekmesi gerektiğini bir türlü anlamıyor. Miadının dolduğunu fark edemiyor." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik yazısı dikkat çekti. Hakan, "Nafile hamleler, nafile çıkışlar yaparak kendisini iyice batırıyor." dediği Kılıçdaroğlu'nu birinin durdurması gerektiğini söyledi. Hakan 'Durduramıyoruz sürekli batıyor' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan söz ediyorum.

- Şık bir veda yapmayı beceremiyor.

- Elini eteğini çekmesi gerektiğini bir türlü anlamıyor.

- Miadının dolduğunu fark edemiyor.

- Partide pek bir karşılığının kalmadığını algılayamıyor.

- Koşulların kendisi için süper olumsuz olduğunu göremiyor.

- Nafile hamleler, nafile çıkışlar yaparak kendisini iyice batırıyor.

Birinin Kemal Bey’i durdurması lazım. Yoksa daha da batacak.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da korkunç olay! Engelli oğlunu banyoda öldürüp intihar etti
Bursa'da korkunç olay! Engelli oğlunu banyoda öldürüp intihar etti
81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor! Sağlıkta yeni dönem hastaneye gitmek artık yok
81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor! Sağlıkta yeni dönem hastaneye gitmek artık yok
Erzurum'da korkunç cinayet! 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü
Erzurum'da korkunç cinayet! 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı
17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı
Togg CEO’su Karakaş, Togg’la ilgili ortaklık ve zarar iddialarını yanıtladı
Togg CEO’su Karakaş, Togg’la ilgili ortaklık ve zarar iddialarını yanıtladı
İsrailli üst düzey yetkiliden korkunç Gazze açıklaması
İsrailli üst düzey yetkiliden korkunç Gazze açıklaması
Meta, yapay zeka ile etki kampanyaları yürüten İsrail bağlantılı sahte hesapları kapattı
Meta, yapay zeka ile etki kampanyaları yürüten İsrail bağlantılı sahte hesapları kapattı
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye ikinci haftanın ilk maçını kazandı
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye ikinci haftanın ilk maçını kazandı
Olympiakos, Avrupa'da kupa kazanan ilk Yunan futbol takımı oldu
Olympiakos, Avrupa'da kupa kazanan ilk Yunan futbol takımı oldu
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü 10 yaralı
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü 10 yaralı
Lassa ateşi can almaya devam ediyor
Lassa ateşi can almaya devam ediyor