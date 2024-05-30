Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu yazısı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalar ile gündemi salladı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün kaleme aldığı yazısında "Elini eteğini çekmesi gerektiğini bir türlü anlamıyor. Miadının dolduğunu fark edemiyor." ifadelerini kullandı.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik yazısı dikkat çekti. Hakan, "Nafile hamleler, nafile çıkışlar yaparak kendisini iyice batırıyor." dediği Kılıçdaroğlu'nu birinin durdurması gerektiğini söyledi. Hakan 'Durduramıyoruz sürekli batıyor' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan söz ediyorum.

- Şık bir veda yapmayı beceremiyor.

- Elini eteğini çekmesi gerektiğini bir türlü anlamıyor.

- Miadının dolduğunu fark edemiyor.

- Partide pek bir karşılığının kalmadığını algılayamıyor.

- Koşulların kendisi için süper olumsuz olduğunu göremiyor.

- Nafile hamleler, nafile çıkışlar yaparak kendisini iyice batırıyor.

Birinin Kemal Bey’i durdurması lazım. Yoksa daha da batacak.