Togg CEO’su Karakaş, Togg’la ilgili ortaklık ve zarar iddialarını yanıtladı

Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, Togg’la ilgili olarak ortaya atılan, zarar edildiği, bu nedenle ortak arandığı, iddialarını değerlendirirken, “Yılın ilk 4 ayına bakıldığında Togg yüzde 35,29’luk payla pazar lideri oldu, nisan ayında yüzde 49,25’lik pazar payına ulaştı. İhtiyaçlar ortaya çıktığında iş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır." dedi.

Abone ol

Türkiye’de yerli sermaye ile oluşturulan “yerli ve milli otomobil” olarak tanıtılan Togg hakkında özellikle son aylarda birçok iddia ortaya atıldı.

Togg’un düzenlenen kampanyalara rağmen satışlarının düştüğü, bayilerin satış için araç çekmediği, sürücülerin yazılım sorunu yaşadıkları, Togg’un zarar etmesinden dolayı yabancı ortak arandığı gibi iddialara yanıt veren Togg CEO’su Karakaş, T24’e şunları söyledi:

“Togg’u farklı kılan bir teknoloji şirketi olmasıdır’’

Togg 2018 yılında kuruldu. Aradan geçen bu süreç içerisinde Togg’un durumunu nasıl değerlendirirsiniz? Togg’un hikayesini farklı kılan ne?

Togg, fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel mobilite teknolojileri markasıdır.

25 Haziran 2018’de kurulan Togg, Anadolu Grubu Holding A.Ş., BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Zorlu Holding A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin güç birliğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Togg alt markaları Trugo ve Trumore’la birlikte, akıllı ve bağlantılı otomobiller etrafında oluşturduğu ekosistem dahilinde yeni teknolojiler, hizmetler, kullanıcı deneyimleri ve yeni iş modelleri geliştirmektedir. C segmentindeki ilk akıllı cihaz olan T10X’in pazara sunulmasından sonra yine C segmentindeki T10F üretim sırasına girecek. Marka takip eden yıllarda aynı DNA’yı paylaşan yeni modellerle 2030 yılına kadar 1 milyon adet doğuştan elektrikli akıllı cihaz üretmeyi planlıyor.

Togg’u farklı kılan, ülkemizde ilk kez her biri kendi alanında öncü olan grupların bir araya gelerek oluşturduğu bir şirket olmasıdır. Her ne kadar başından beri “yerli otomobil” projesi olarak anılsa da Togg ilk ürünlerinden biri doğuştan elektrikli bir otomobil olan teknoloji şirketidir. Nitekim T10X’i satışa sunmadan önce piyasaya çıkardığımız ilk ürünümüz bünyesinde benzersiz bir ekosistemi oluşturan dijital platformumuz Trumore’dur. Trumore sadece T10X’in satın alınabildiği bir platform değil, aynı zamanda T10X’i bir yaşam alanına dönüştüren özellikleri sunan bir uygulamadır. Trumore üzerinden alış veriş edebilir, aracınızın yanında değilken bilgilerine ulaşabilir, ekosistemimize dahil olan D.Smart Go üzerinden canlı TV, dizi ya da film seyredebilir, fizy üzerinden dilediğiniz müzikleri dinleyebilir, yapay zeka radyosu sayesinde beğendiğiniz müzik türünde sadece size özel besteler dinleyebilir, e-devlet hizmetlerine ulaşabilir, sigorta hizmetleri satın alabilir, içindeki dijital cüzdanda NFT’lerinizi muhafaza edebilir ya da NFT sanat eserleriniz T10X’in ekranında sergileyebilirsiniz.

Trumore’un bütün bu özellikleri bir arada sunabilme kabiliyeti, bu dijital platformu T10X’in satıldığı her ülkede o ülkeye ait alış veriş, bankacılık, film, müzik ya da diğer eğlence platformlarıyla buluşturup ekosistemi büyütme, lokasyona özel hale getirme imkanı sunmaktadır.

Özetle Togg’u farklı kılan bir teknoloji şirketi olmasıdır.

“Togg İlk dört ayda yüzde 35,29’luk payla pazar lideri oldu”

Togg bu süreç içerisinde belirlenen hedefin neresinde? Uzun vade açısından neler görüyorsunuz? Togg ile ilgili 2024 için hedeflenen rakamın ilk 4 ayda çok aşağıda kaldığı söyleniyor. Bu tablonun sebebi neler? Kampanyaların satışlara etkisi olmadı mı? Satışların düşük olması Togg’u zarara uğrattı mı?

Togg yola çıktığı ilk günden itibaren gelecek 15 yılı kapsayan bir plan çerçevesinde çalışıyor. Gemlik’teki Togg Teknoloji Kampüsü’nün inşası, ilk ürün T10X’in banttan inmesi ve kullanıcılarıyla buluşması bu plana uygun olarak gerçekleşti. 2023 yılı mart ayında Trumore uygulaması üzerinden ön siparişe açılan T10X 10 günde 177 bin 467 adet sipariş aldı. Bu siparişler arasında noter huzurunda yapılan çekilişle isimleri belirlenen 20 bin kullanıcıya T10X’leri 2023 yılı sonuna kadar teslim edildi. 2024 yılının ilk 4 ayının sonuçlarına bakıldığında ise Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 7 bin 148 adetlik satış adedi ve yüzde 35,29’luk payla pazar lideri oldu. Sadece nisan ayı verilerine bakıldığında ise Togg T10X 3 bin 3 adetlik satış rakamı ve yüzde 49,25’lik pazar payına ulaştı.

Markanın bundan sonraki hedefi ihracata başlamaktır. İhracat bu yılın sonundan itibaren Almanya’dan başlayacaktır.

“Markamız akıllı cihazların yeni ve güncel kalması için çalışmaktadır”

Bayilerin Togg araçları satış için çekmediği söyleniyor. Bunun nedeni ne?

Togg’da bir bayi sistemi yoktur. Marka, T10X satışlarını Trumore uygulaması üzerinden kullanıcılara doğrudan gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bayilerin araç çekemediği bilgisi Togg’la ilgisi olmayan bir konudur.

Önemli sorunlardan birisi de yazılım konusu. Kullanıcılar Togg araçlarında yazılım sorunu olduğunu belirtiyor. Özellikle yazılıma dair atılan adımlara rağmen sorunlar devam ediyor. Bu durum Togg’a özgü bir sorun mu? Bu sorunun sebebi piyasaya erken çıkması olabilir mi?

T10X uzaktan güncellenebilmesi özelliğiyle her zaman yeni ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilen modern bir araçtır. Sayıları 30 bini bulan kullanıcılarımız T10X’lerinin güncellemelerini uzaktan ya da arzu etmeleri halinde randevu alarak servis noktalarımıza gelerek yapabiliyorlar. Markamız, yeni dijital ürünler ve kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştıracak yazılımlar geliştirerek yollardaki T10X’lerin ve T10X’ten sonra yollara çıkacak yeni akıllı cihazların her zaman yeni ve güncel kalmasını sağlamak için çalışmaktadır, çalışmalarını sürdürecektir. Çünkü oyuncusu olduğumuz yeni lig, klasik otomotiv dünyasından farklı olarak akıllı cihazların arada bir makyajlanmasını ya da yenilenmesin model yılını beklemesini değil, sürekli yeni ve güncel kalmasını gerektirmektedir. Togg, dünyada yeni başlayan bu yarışa tam zamanında girmiştir.

“İş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır”

Yakın zamanda yurtdışında birçok otomotiv markası ortaklaştı. Türkiye’deki ekonomik ortam Togg’u bir ortak arayışına götürdü mü? Uluslararası piyasalara açılmak için böyle bir planınız var mı?

Profesyonel dünyada küresel şirketler için fırsatlar ortaya çıktığında değerlendirilebilir. Dünyanın önde gelen batarya üreticisi Farasis firmasıyla yüzde 50/50 ortaklıkla kurduğumuz Siro (Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş) örneğinde olduğu gibi ihtiyaçlar ortaya çıktığında iş ortaklıkları kurmak da günümüz iş dünyasının sunduğu fırsatlardandır.

“Zaman zaman iptal olan siparişler, bazı araçların stokta kalmasına neden oluyor”

Stok fazlası araçların satılamadığı için kapalı şekilde yüzlerce tır ile fabrikaya taşındığı bilgisi var. Buna niye gerek duyuldu?

Togg’un bir bayi sistemi olmadığı için, araçları üretip, önce bayilere satıp, sonra da bayiler aracılığıyla kullanıcılara satılmasının beklenmesi de söz konusu değildir. Togg T10X, kullanıcılarımızın Trumore uygulamamız üzerinden verdikleri sipariş şirketimize ulaştıktan sonra üretime girer ve kampüsümüzden teslim noktalarına sahipleri belli araçlar sevk edilirler. Zaman zaman iptal olan siparişler, bazı araçların stokta kalmasına neden olsa da bu araçların sayısı yüzlerce tırla taşınacak kadar büyük adetlere ulaşmaz.