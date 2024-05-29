Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euro istiyor

Galatasaray, milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için resmi teklifler alıyor. Sarı-kırmızılılar, hücum oyuncusunun bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda ezeli rakiplerini geride bırakan Galatasaray, topladığı 102 puanla tarihinin 24. şampiyonluğuna ulaştı.

Okan Buruk yönetiminde üst üste ikinci kez kazanılan zaferde en büyük pay sahiplerinden biri de milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oldu.

"Umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar"

Kazanılan şampiyonluk sonrası ise hücum oyuncusunun açıklamaları sosyal medyada bir hayli gündem olurken Kerem'in takıma veda ettiği öne sürülmüştü.

25 yaşındaki isim, şu sözleri sarf etmişti:

İkinci şampiyonluğum çok özel, çok anlamlı benim için. Çok duygusal anlar yaşadım ben de, umarım Galatasaray her sezon şampiyonluklar yaşar. Ben de burada olursam her zaman elimden geleni sonuna kadar yaparım.

Galatasaray, 20 milyon euro bekliyor

Bu sözlerin ardından ise milli oyuncuya resmi teklifler gelmeye başladı.

TRT Spor'un haberine göre; LaLiga ekiplerinden Real Sociedad ve MLS'ten bir takım, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Haberde, milli futbolcu için Real Sociedad'ın 12, MLS ekibinin ise 14 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

Galatasaray'ın, Kerem Aktürkoğlu transferinden 20 milyon euro bonservis geliri beklediği haber detayında yer aldı.

173 maça çıktı

Galatasaray'la 2 yıl daha sözleşmesi devam eden Kerem, sarı-kırmızılı formayı 4 sezon boyunca 173 kez sırtına geçirdi.

17 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim, bu karşılaşmalarda 44 gol ve 39 asistle mücadele etti.