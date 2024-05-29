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Aziz Yıldırım, Mourinho'nun geliş tarihini duyurdu!

Aziz Yıldırım, Mourinho'nun geliş tarihini duyurdu!

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Önümüzdeki hafta Jose Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim." dedi.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Portekizli efsane teknik direktör Jose Mourinho'nun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı.

Aziz Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Ankara'da Portekizli teknik adam Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu:

"Sayın başkan, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Fenerbahçe, siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil, Türkiye'nin takımıdır. Devleti ve hükümeti ayırmamız lazım. Mücadele edeceksek; devletle değil, hükümetle etmeliyiz. Onlar da gelip geçicidir. 2011'de bize yapılan kumpas için manevi kayıplarımızı kimse geri veremez ama maddi kayıplarımızı devlet bize vermeye mecburdur."

"MOURİNHO ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELECEK"

''Mourinho imzayı attı. Gelmeme durumu yok. 3 yıllığına göreve geliyoruz, hocamız da 3 yıllığına Mourinho'dur. Önümüzdeki hafta Mourinho'yu İstanbul'a getireceğim"

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