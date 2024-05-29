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Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçen aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın yeniden hastaneye kaldırıldığı ve doktorlarının açıklama yapacağı öğrenildi.

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Kadir İnanır ile ilgili sevenlerini üzen bir haber geldi. Geçtiğimiz aylarda beynine pıhtı atan ve uzun süre hastanede kalan Kadir İnanır, yeniden rahatsızlandı.

75 yaşındaki ünlü oyuncunun, bugün yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Doktorları açıklama yapacak

Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

Jülide Kural: Sabırlı olmalıyız

Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını belirten 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak." ifadelerini kullandı.

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