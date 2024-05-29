İsrail: Gazze'deki saldırılar en az 7 ay daha sürecek

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin her geçen gün artmaya devam ediyor. İsrail'de bir radyo programında konuşan İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, saldırıların en az 7 ay daha devam etmesini beklediğini dile getirdi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 236 gündür aralıksız sürdürdüğü saldırılarla katliama neden olmaya devam ediyor.

İsrail'de bir radyo programına katılan İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hanegbi, 7 Ekim 2023'te başlayan Gazze'ye yönelik saldırıların en az bu yılın sonuna kadar devam etmesini beklediğini dile getirdi.

Filistin-Mısır sınırı boyunca uzanan Philadelphia Koridoru'ndaki duruma dair Hanegbi, bu bölgenin şu anda yüzde 75'inin İsrail'in kontrolünde olduğunu aktardı.