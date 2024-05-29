Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası: 1.29 faizle 4 farklı ödeme seçeneği

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyası ve sektöre dair değerlendirmeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Emlak Konut Genel Müdürü Erdem, kurumun yeni konut kampanyasına ilişkin detayları paylaştı. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara bankasız ve kefilsiz olarak dört ayrı ödeme seçeneği sunulacak.

Erdem, "Türkiye’nin istikrarlı ekonomisinin güçlenmesinde ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesinde inşaat sektörü her zaman önemli bir rol oynamıştır ve oynamaya devam edecektir. İnşaat ve gayrimenkul sektörü olarak, bu hedefe ulaşmak için gereken fedakârlıkları yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

2023 yılını 53 milyar 179 milyon TL rekor ön satış geliri ile başarıyla bitirdiklerini vurgulayan Erdem, "Güçlü, alanında uzman ekibimizle, 8,5 milyon metrekare büyüklüğündeki 137 adet şantiyemizde, inşasına devam ettiğimiz 103 bin adet bağımsız bölüm ve 200 binden fazla doğrudan ve dolaylı çalışanımızla, şirketimizi çok daha güçlü yarınlara taşıyoruz." şeklinde konuştu.

Emlak Konut ödeme sistemiyle, bankasız ve kefilsiz olarak vatandaşlara dört ayrı ödeme seçeneği sunulacak.

Birinci seçenek: Peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlanacak.

İkinci seçenek: Yüzde 25 peşinat ile 3 ara ödeme olacak.

Vade farksız ara ödemeli modelde 6, 12, ve 24. aylarda ödemeler yapılacak.

Üçüncü seçenek: Ödemenin yarısı peşin olacak. Kalan yarısı için 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı sunulacak.

Dördüncü seçenek: Yüzde 25 peşinat ödenecek. Kalan kısım için 1,29 vade farkıyla 72 aylık taksit seçeneği olacak.

Hangi illerde geçerli olacak?

Kampanya İstanbul, Antalya, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de yer alan 16 projede geçerli olacak.

İstanbul'daki Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1, Vadi Evleri-2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe, İzmir'deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli'deki Evora Denizli, Balıkesir'deki Balıkesir Emlak Ko