Kerem Aktürkoğlu, vedaya hazırlanıyor! Yeni adresi duyuruldu, bonservisi belli oldu

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu için sezonun tamamlanmasıyla ayrılık iddiaları güçlenirken, genç oyuncu için sürpriz bir kulüp ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Galatasaray'da inişli çıkışlı performans sergileyen ve yaptığı açıklamalarla veda sinyalleri veren Kerem Aktürkoğlu'nun şampiyonluk kutlamalarında taraftarlara el sallaması da ayrılık habercisi olarak anlamlandırılmıştı.

343 Digital'in haberine göre; 25 yaşındaki oyuncunun Real Sociedad ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İspanyol ekibinin transferi bitirme noktasına getirdiği ifade edildi.

Bonservisi 12 milyon euro

İspanyol ekibi, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyecek. Sözleşmede ayrıca bonus maddeleri de yer alacak. Bonus maddesinin ise 3 milyon euro olduğu öğrenildi. Transferin Galatasaray yönetiminin onayına kaldığı ve oyuncuya zorluk çıkarılmayacağı aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray'da 54 maçta forma giyen Kerem, 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.