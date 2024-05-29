Pınar Altuğ, "Bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız" diyen kişiye tepki gösterdi
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Oyuncu Pınar Altuğ, kendisine "Bu açıklığınızla mezarda ne yapacaksınız" diye yorum yapan takipçisine tepki gösterdi.
Pınar Altuğ önceki akşam katıldığı bir etkinlikte verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.
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Bir takipçisi Altuğ'un giyimini hedef alarak "Sizin gibi insanlar gerçeği duymaktan o kadar çok korkuyor ki mezarda ne yapacaksınız acaba çok merak ediyorum. Bu açıklığınızla ve bu yaşta" yorumunu yaptı.
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Takipçisinin yazdığı yoruma Pınar Altuğ sessiz kalamadı.
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Pınar Altuğ "Benim ne olacağım neden sizi bu kadar meraklandırıyor? Hepimiz kendimizden sorumluyuz değil mi? Üzmeyin kendinizi" sözleriyle takipçisine cevap verdi.
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