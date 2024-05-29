Dilan Polat, koğuş arkadaşını öğrenince sabaha kadar uyuyamadı dilekçe verdi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Polat'ın anne ve anneannesini baltayla parçalara ayıran Rabia Çataklı ile birlikte kaldığı ortaya çıktı. Polat'ın yeniden Bakırköy Ruh Sinir Hastalıklar Hastanesi’ne gitmemek için cezaevi yönetimine dilekçe verdiği öğrenildi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım 2023 günü tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesi Adli Psikiyatr servisinde kalan Polat’ın korkusundan uyuyamadığı öğrenildi. Polat yeniden Bakırköy Ruh Sinir Hastalıklar Hastanesi’ne gitmemek için cezaevi yönetimine dilekçe verdi.

''Sabaha kadar uyuyamadı''

YouTube kanalında yayınladığı videoda Dilan Polat'ın hastane ve cezaevi süreciyle ilgili bilgiler veren gazeteci Emrullah Erdinç'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Dilan Polat, yılbaşında hastaneye sevk edildiğinde annesini 110, annesini de 6 yerinden parçalayarak sokağa atan Rabia Çataklı ile aynı koğuşta kaldı. Çataklı'nın durumunu öğrenen Polat, sabaha kadar uyuyamadı. Hatta o dönem kendisiyle moda olan kalpli pijama takımını da beğendiği için Rabia Çataklı'ya hediye etti.

"Sağlık durumum iyi" dedi

Hastanede kalmak istemediği için dilekçe veren Polat 'Ben burada kalacağıma kardeşim Sıla ile kalmak istiyorum' diyerek dilekçe verdi ve cezaevine sevk edildi. Yeni yapılan Adli Tıp raporunun ardından yeniden hastaneye sevk edilmesi konuşulan Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek 'Sağlık durumum verilen ilaçlardan dolayı iyi' dedi. Dilan Polat, Rabia Çataklı ile aynı hastane koğuşunda kalmak istemiyor. Verilen kararın ne olacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak."

Baltayla parçalara ayırarak sokağa atmıştı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki Rabia Çataklı, cinnet getirip 56 yaşındaki annesini 110 yerinden bıçaklayıp, 77 yaşındaki anneannesini de baltayla 6 yerinden parçalara ayırarak sokağa atmıştı. Gözaltına alınan Çataklı, hastanedeki sağlık kontrolünde serçe parmağını koparıp yutmuştu.

5 sakinleştirici iğne yapılarak tutuklanan Çataklı, ifadesinde "Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların birer şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öyle yaptım. Onları öldürdüm. İkisini de çok severdim" demişti.