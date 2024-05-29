Bakan Bayraktar açıkladı! 'Dünyada ilk 11, Avrupa'da ilk 5'teyiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, 2023 yılı istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11'de, Avrupa'da ise ilk 5'teyiz. Güneş ve rüzgarda her yıl toplam 5 bin megavat ilave ile kurulu gücümüzü artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yenilenebilir enerji alanına ilişkin açıklamalar yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, 2023 yılı istatistiklerini açıkladı. Kurulu Güç istatistiklerinde ilk 3'te sırasıyla; Çin, ABD ve Brezilya yer aldı. Bu üçlüyü Hindistan, Almanya, Japonya, Kanada, İspanya, Fransa ve İtalya izledi. Daha önceki sıralamada 12'nci durumda olan Türkiye ise 58 bin 462 megavat ile 11'inci sıraya yükseldi. Türkiye'nin ardından da Rusya, İngiltere, Avustralya ve Vietnam geldi.

Son açıklanan istatistikleri değerlendiren Bakan Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide dünyada ilk 11'de, Avrupa'da ise ilk 5'teyiz. Türkiye; güneş kaynağını, rüzgarlarını, hidrolik kaynaklarını, jeotermal kaynaklarını bütün yenilenebilir kaynaklarını belli bir program dahilinde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket ediyor" dedi.

Yenilenebilir enerji alanında her yıl 5 bin megavatlık kurulu gücü devreye almak istediklerini vurgulayan Bakan Bayraktar, "Güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgarda da 1500 megavat olacak şekilde 2035 yılına kadar 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. 2024 Nisan itibarıyla 1400 megavatı aşmış durumdayız. Yıl sonunda mutlaka 5 bin megavat hedefini yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin elektrik üretimindeki kurulu gücünün 110 bin megavat olduğunu ve bunun 25 bin megavatını yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturduğunu kaydeden Bakan Bayraktar, "25 bin megavat kurulu gücümüz, yıl sonunda 30 bine çıkacak, 2025'te 35 bine çıkacak ve böylece 2035'e kadar koyduğumuz hedef bu 25 bin megavatın yaklaşık 90 bin megavata kadar gitmesi. Yenilenebilir kaynaklarla ürettiğimiz elektrikle hem ithalatı önlüyor hem de 2053 Net Sıfır Karbon hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Yenilenebilir bağlamında ürettiğimiz her kilovatsaat elektrik, ithal ettiğimiz doğal gazın, kömürün ve petrolün azalması anlamına geliyor" dedi.