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TCI, AJET ve Türksat arasında uçak içi internet hizmeti için işbirliği protokolü

TCI, AJET ve Türksat arasında uçak içi internet hizmeti için işbirliği protokolü

Türk Hava Yolları (THY) iştiraki Turkish Cabin Interior Inc. (TCI), Türksat ve AJET arasında uçak içi internet hizmetleri için işbirliği protokolü imzalandı.

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AJet filosuna yönelik tasarlanan Uçak İçi Bağlantı (IFC) sisteminin oluşturulması için iyi niyet protokolü, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen ve havacılık sektörünün önde gelen fuarlarından AIX 2024'te (Aircraft Interiors Expo - Uçak Kabin İçi Ekipmanları Fuarı) AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok ve TCI Aircraft Interiors Genel Müdürü Müjdat Uludağ tarafından imzalandı.

Türk Havayolları iştiraki TCI tarafından geliştirilen IFC sistemi, Türksat genişband uyduları ve THY Teknik A.Ş’nin sertifikasyon kabiliyetleri kullanılarak AJET için özelleştirildi. Bu sistem, iş dünyasının kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, dijital beklentileri de karşılayarak AJET yolcularının uçuş deneyimini zenginleştirecek.

IFC sistemi, yüksek hızda internet bağlantısı sunarak yolcuların uçuş sırasında kesintisiz şekilde işlerini yapabilmelerini ve eğlenceye erişim sağlayabilmelerini mümkün kılacak.

Bu yenilik, AJET'in yolcularına sunduğu hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımayı hedeflerken, ilk etapta AJET filosundaki 122 uçağa uygulanacak.

Kabin içi ekipmanları alanında elinde bulundurduğu kabiliyetleri ile global arenada en üst seviyeye çıkmayı hedefleyen TCI Aircraft Interiors tarafından hayata geçirilecek proje, AJET'in gelecek 10 yıl boyunca ihtiyacını karşılayacak ve rekabette avantaj sağlayacak.

Türksat’un uydu kapasitesi işbirliğinde önemli bir faktör

Turkish Cabin Interior Inc. İş Geliştirme Müdürü Hayri Özturan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce uçak içi internet hizmetine yönelik bir ürünün Türkiye’de üretilmediğini, yerli bir ürün için THY iştiraki olarak Türksat ve AJET’i bir araya getirerek bütün kaynakları seferber ettiklerini söyledi.

Türksat’ın uydu kapasitesinin bu işbirliğinde önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Özturan, “Türk mühendisiyle bir sistem tasarımı yaptık. Kendi donanımımızı seçtik. Tedarikçilerden tedarik ettik. TCI yerli ve güçlü bir mühendislik kabiliyeti olan şirket. İlerde hem Airbus ve hem de Boeing uçaklarına bu sistemleri fabrikada takacağız. Aynı zamanda yazılım ve donanım geliştirme programlarını başlattık. Hepsini birlikte ülke kaynaklarıyla sunacak bir çözümü devam ettiriyoruz. Bizim önceliğimiz kendi hava yollarımızın çözümünü sağlamak. Bununla birlikte dünyadaki bütün hava yollarına bu çözümü sağlamak için buradayız.” diye konuştu.

THY
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