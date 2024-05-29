Meral Akşener için flaş iddia: Telefonu kapalı, kendisine yakınları bile ulaşamıyor! 'Sapanca' detayı...

Meral Akşener ile ilgili şaşırtıcı bir iddia öne sürüldü. İYİ Parti'nin kurucu genel başkanı Akşener 31 Mart sonuçları üzerine partisini kurultaya götürmüş, liderlik koltuğunu Müsavat Dervişoğlu devralmıştı. Genel merkezde Akşener'in izleri duruyor ancak iddiaya göre kendisine yakınları dahi ulaşamıyor.

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MHP'den ayrılıp 2017'de İYİ Parti'yi kuran Meral Akşener, 2023 ve 2024 seçimlerinde attığı adımlarla siyasi tarihe iz bıraktı. Kendisi gibi genel başkanlığa veda eden Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine Akşener şimdilerde pek gündeme gelmiyordu. Fakat ortaya atılan son iddiayla gözler yine kendisine çevrildi.

Akşener genel başkanlığa veda ettiği kurultayın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında “25 Ekim 2017’den bugüne dek birlikte yürüdüğümüz bu kutlu yolculuk için yürekten teşekkür ediyorum. Her bir anından gurur duyduğum hikâyemiz eminim ki; Türk milletinin sesi ve vicdanı olmaya devam edecek” ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Akşener'in hesabından sosyal medya paylaşımları yapılmaya devam ediyor ancak Cumhuriyet'te yer alan habere göre siyasete tekrar dönmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

İlginç iddia: Meral Akşener'e ulaşılamıyor!

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre partililer arasında Akşener’e kırgınlıklar sık sık dile getiriliyor. Kırgınlığını eski genel başkanlarına iletmek isteyenlerin de partiden yakın dostlarının da Akşener’e ulaşamadığı iddia ediliyor. Akşener’in Sapanca tarafında bulunan çiftliğinde ailesiyle vakit geçirerek zaman geçirdiğini kaydediliyor.

Telefon hattını kapattı deniyor

Cep telefonu hattını kapattığı öne sürülen Akşener’in bir-iki ay sonra yeni bir hat alacağı ve belirli kişilerle numarasını paylaşacağı belirtiliyor.

Öte yandan parti genel merkezinden Akşener’in izleri silinmiş değil. Akşener’e hediye edilen eşyaların bulunduğu dolap boş kalırken, fotoğrafları eski yerlerinde halen duruyor. Partililer ise bunu “Kurucu genel başkan olduğu için kim yönetime gelirse gelsin, Akşener’in fotoğrafları genel merkezde yer almaya devam eder” şeklinde yorumluyor.