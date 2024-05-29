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NBA Batı Konferansı finalinde Timberwolves, Mavericks'i 105-100 yendi

NBA Batı Konferansı finalinde Timberwolves, Mavericks'i 105-100 yendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 105-100 yenerek, ilk galibiyetini aldığı seride durumu 3-1'e getirdi.

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NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Timberwolves, konuk olduğu Mavericks'i 5 sayı farkla mağlup etti. Timberwolves'ta Anthony Edwards 29 sayı, Karl-Anthony Towns da 25 sayı kaydetti.

Mavericks'te 28 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Luka Doncic'in etkili performansı galibiyet için yeterli olmadı.


Bu eşleşmenin galibi, NBA finalinde Boston Celtics ile karşılaşacak.

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