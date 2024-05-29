Anadolu Otoyolu trafiğe kapandı! İstanbul istikametinde tır yola devrildi

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampalarında bir tır aracının yola devrilmesi sonucunda yol trafiğe tamamen kapandı.Abone ol
Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde bir tır aracının yola devrilmesi sonucunda yol trafiğe kapandı. İstanbul istikametinde meydana gelen kaza neticesinde Ankara’dan gelen araçlar Gölyaka gişelerinden yol trafiğe kapatılarak D-100 karayoluna yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde bir tır aracının yola devrilmesi sonucunda yol trafiğe kapandı. İstanbul istikametinde meydana gelen kaza neticesinde Ankara’dan gelen araçlar Gölyaka gişelerinden yol trafiğe kapatılarak D-100 karayoluna yönlendiriliyor.