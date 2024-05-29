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Bakan Tunç duyurdu: Sokak hayvanları düzenlemesi meclise ulaştı

Bakan Tunç duyurdu: Sokak hayvanları düzenlemesi meclise ulaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını bildirdi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmasının Meslis'e ulaştığını bildirdi. "Hayvanları korumadaki hasasiyetimiz devam ediyor" diyen Tunç, taslağın değerlendirileceğini söyledi. 

Milletvekillerimiz değerlendirecek

Bakan Tunç taptığı konuşmada, "İlgili bakanlıkların başıboş sokak köpekleri için hazırlamış olduğu taslak çalışması Meclis'teki parti grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimizi bunu elbette ki değerlendireceklerdir. " dedi.

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