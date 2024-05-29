Bakan Tunç duyurdu: Sokak hayvanları düzenlemesi meclise ulaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmanın Meclis'e ulaştığını bildirdi.Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak hayvanları ile ilgili taslak çalışmasının Meslis'e ulaştığını bildirdi. "Hayvanları korumadaki hasasiyetimiz devam ediyor" diyen Tunç, taslağın değerlendirileceğini söyledi.
Milletvekillerimiz değerlendirecek
Bakan Tunç taptığı konuşmada, "İlgili bakanlıkların başıboş sokak köpekleri için hazırlamış olduğu taslak çalışması Meclis'teki parti grubumuza intikal ettirildi. Milletvekillerimizi bunu elbette ki değerlendireceklerdir. " dedi.