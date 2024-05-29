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Motokurye Ata Emre Akman cinayeti! Flaş gelişme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Motokurye Ata Emre Akman cinayeti! Flaş gelişme

Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", babası için de "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçlarından hazırlanan iddianameler birleştirilerek mahkemece kabul edildi.

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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Akman'ın sipariş teslim ettiği Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda 11 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, katil zanlısı E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi. Sanık hakkında yaşının 18'den küçük olması nedeniyle "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talebinde bulunuldu.

Eylemi gerçekleştirdikten sonra olay yerine yakın bölgedeki evine kaçıp kanlı elbiselerini çamaşır makinesine yıkamak için attığı sırada yakalanan E.Ö'yü sakladığı gerekçesiyle tutuklanan babası Orhan Ö. hakkında da ayrıca iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Savcısı, Orhan Ö'nün, "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve alt soy ilişkisinden doğan nüfuz kullanılmak suretiyle suça azmettirme hali nedeniyle cezasının artırılmasını talep etti.

Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan baba Orhan Ö. hakkındaki iddianame ile oğlu E.Ö'ye ilişkin iddianameler birleştirilerek kabul edildi.

Haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına 28 Haziran'da Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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