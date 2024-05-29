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Sahipsiz hayvanlar uyutulacak mı? AK Parti'den flaş açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sahipsiz hayvanlar uyutulacak mı? AK Parti'den flaş açıklama

 AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara ilişkin bir teklifin olduğunu, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşüleceğini belirterek, "Ben çalışmalarımı derleyip toparlıyorum, onların tamamını grup başkanımıza ibraz edeceğim." dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeyle ilgili yöneltilen soruyu, "Grup başkanımız, grup başkanvekilleriyle görüşecek, muhalefet içerisinde bu konuda görüşülebilecek milletvekilleri tespit edilecek. O milletvekillerinin isimleri bana gelecek, onlarla bundan sonra görüşeceğiz." yanıtını verdi.

Bu konuda 10 gün daha çalışacağını, toplumun bütün kesimlerini dinlediğini ifade eden Yenişehirlioğlu, "Gazeteciler, sanatçılar, yurt içinde ve yurt dışında vazife yapan akademisyenler, uzmanlar, toplum önderleri, mağdur aileleri, dernekler, vakıflar, aklınıza gelebilecek pek çok insan... Hiçbir kıstas ve filtreleme yapmaksızın herkesle görüşüyoruz." diye konuştu.

Bir soru üzerine "uyutulma"ya ilişkin ortada bir tasarının ve kesinleşmiş bir kararın olmadığını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Teklif var, komisyonda konuşulacak. Tarım komisyonu başkanlığı yürütecek. Ben çalışmalarımı derleyip toparlıyorum, onların tamamını grup başkanımıza ibraz edeceğim. Tarım komisyonunda birçok partinin temsilcisi var. Tarım komisyonu başkanına da vereceğim. Henüz ortada kesin bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sonrasında bir sunum yapılır." ifadelerini kullandı.

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