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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'e yapacağı iade-i ziyaretin tarihine ilişkin soruya, "Ayın 9’undan sonra" yanıtını verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e yapacağı iade-i ziyarete ilişkin bir açıklama geldi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, iade-i ziyaretin 9 Haziran sonrasında yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusu da yöneltildi.

İki partinin yetkili isimlerinin bu konuda görüşeceğini belirten Erdoğan, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok” ifadelerini kullandı.

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