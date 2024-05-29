Enerjisa Enerji, yılın ilk çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü

Türkiye’nin elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, bu yılın ilk çeyreğinde operasyonel ve finansal büyüme kaydetti

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding ve E.ON'un ana hissedar olduğu, yüzde 20'si halka açık olan şirket, sürdürülebilirlik ve teknolojik gelişmelere olan bağlılığını vurguladı.

Enerjisa Enerji'nin enflasyon muhasebesi uygulanmış operasyonel kazançları, 2023'ün ilk çeyreğinde 6,5 milyar liradan 2024'ün aynı döneminde 9,4 milyar liraya yükselerek istikrarlı bir büyüme eğilimi sergiledi.

Şirket, Türkiye'nin enerji dönüşümünde üstlendiği rolünü vurgulayarak enerji altyapısına 1,3 milyar lira yatırım yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar, şirketin altyapı yatırımlarına ve müşteri hizmetlerine olan bağlılığını vurgulayarak, 'Şebeke yatırımlarına ve rekabetçi perakende hizmetlerine odaklanmamız, Türkiye enerji sektöründe liderliğimizi sürdürmemizi sağlıyor. Yenilenebilir enerji ve verimlilik uygulamalarını hızlandırarak enerji ithalat bağımlılığını azaltmayı hedefliyoruz. Güneş enerjisi kapasitemiz neredeyse 55 megavat pike (MWp) ulaştı ve e-mobilite iştirakimiz Eşarj'ın soket sayısını yaklaşık 2 bin adede genişleterek geçen yılın rakamlarını ikiye katladık.' değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin Mali İşler Direktörü Dr. Philipp Ulbrich zorlu makroekonomik koşullara rağmen şirketin dayanıklılığını ve daha güvenli, temiz ve daha iyi bir enerji geleceği sağlama isteğini belirterek, şunları kaydetti:

'Yılın ilk çeyreğinde, tüm segmentlerde güçlü finansal ve operasyonel performansımızı sürdürdük. Bu büyüme, depremin gelirlerimiz üzerinde oluşturduğu negatif etkilerdeki toparlanmayı yansıtıyor. Mayıs 2024'te, 2023 hesap dönemi içinhisse başına brüt 2,79 lira temettü ödedik. Temettü stratejimiz ile hissedarlarımız için cazip getiriler sağlamaya odaklanmaya devam edeceğiz. Bu nedenle, 2024 için güncellenmiş bir temettü taahhüdü hedefleyerek, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı baz alınan net karımızın en az yüzde 80'ini ödeme oranıyla, güçlü finansal hedeflerimize ulaşma isteğimiz devam ediyor. Enerjisa Enerji, sürdürülebilir enerjiye ve güçlü operasyonel performansa odaklanmamız sayesinde öne çıkan bir yatırım fırsatı olmaya devam ediyor.'