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Bournemouth, milli futbolcu Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Bournemouth, milli futbolcu Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, 27 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Getafe takımından geçen sezon kiralanan milli futbolcunun zorunla satın alma opsiyonunun kullanıldığı ve kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Forvette oynayan 27 yaşındaki futbolcu, Bursaspor'daki (2013-2015) kariyerinin ardından Manchester City tarafından transfer edilmesine rağmen bu takımda şans bulamadı ve Belçika'nın Genk, Hollanda'nın Breda ile Twente takımlarında kiralık olarak oynadı. Daha sonra bonservisiyle İspanya'nın Villarreal ekibine geçen Enes, sonraki sezonlarda Levante ve Valladolid'e kiralandı.

2020'de Getafe'ye transfer olan Enes, Mayıs 2023'te sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olduktan sonra yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Geçen şubat ayında İngiliz kulübüne zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu, Bournemouth formasıyla Premier Lig'de bu sezon 16 maçta 2 gol attı.

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