BIST 10.602
DOLAR 32,23
EURO 35,01
ALTIN 2.425,02
HABER /  DÜNYA

İsveç'te camiye çirkin saldırı: Bahçeye domuz leşi bırakıldı

İsveç'te camiye çirkin saldırı: Bahçeye domuz leşi bırakıldı

İsveç'in Skövde kentinde İslam'a çirkin saldırı gerçekleştirildi. Kentte bulunan bir caminin bahçesine domuz leşi bırakıldı.

Abone ol

İsveç'in Skövde kentinde bir caminin bahçesine domuz leşi bırakıldığı bildirildi.

Skövde Polisinin internet sayfasında yapılan açıklamada, gece yarısı Skövde'deki bir caminin bahçesine domuz leşi bırakıldığı duyuruldu.

Açıklamada, olayla ilgili olarak, etnik grubu kışkırtmaktan ve nefret suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Nyheter 24 gazetesinin haberine göre, İsveç'te nüfus oranına göre 2024 yılında en fazla nefret suçunun işlendiği kentin Skövde olduğu kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası: 1.29 faizle 4 farklı ödeme seçeneği
Emlak Konut'tan yeni konut kampanyası: 1.29 faizle 4 farklı ödeme seçeneği
Mersin'de feci olay! Banyo yaparken hayatını kaybetti
Mersin'de feci olay! Banyo yaparken hayatını kaybetti
Enerjisa Enerji, yılın ilk çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü
Enerjisa Enerji, yılın ilk çeyreğinde istikrarlı büyümesini sürdürdü
Kerem Aktürkoğlu, vedaya hazırlanıyor! Yeni adresi duyuruldu, bonservisi belli oldu
Kerem Aktürkoğlu, vedaya hazırlanıyor! Yeni adresi duyuruldu, bonservisi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi
Aras Kargo'ya "En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Kargo Şirketi" ödülü
Aras Kargo'ya "En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Kargo Şirketi" ödülü
Bolu'da lise öğrencisi kız bıçaklı saldırıda yaralandı
Bolu'da lise öğrencisi kız bıçaklı saldırıda yaralandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye tepki
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan CHP'ye tepki
Gazze’de can kaybı 36 bin 171’e yükseldi
Gazze’de can kaybı 36 bin 171’e yükseldi
Yozgat'ta deprem Kandilli şiddetini duyurdu
Yozgat'ta deprem Kandilli şiddetini duyurdu
Sahipsiz hayvanlar uyutulacak mı? AK Parti'den flaş açıklama
Sahipsiz hayvanlar uyutulacak mı? AK Parti'den flaş açıklama
Dilan Polat, koğuş arkadaşını öğrenince sabaha kadar uyuyamadı dilekçe verdi
Dilan Polat, koğuş arkadaşını öğrenince sabaha kadar uyuyamadı dilekçe verdi