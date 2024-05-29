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HABER /  POLİTİKA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den emekli maaşı açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den emekli maaşı açıklaması

 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, en düşük emekli maaşının 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

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 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Destici, hükümetin en düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkarmayı planladığına ilişkin habere değinerek, 3 Temmuz'da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emeklilerin durumunun iyileştirilmesine yönelik atılacak adımları desteklediklerini, ancak habere konu olan iyileştirmeyi asla yeterli bulmadıklarını kaydetti.

En düşük emekli maaşının şu anki asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunan Destici, temmuzda "bu yanlışın ve adaletsizliğin ortadan kaldırılması gerektiğini" belirtti. Destici, en düşük emekli maaşının 17 bin liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Esnafın sorunlarına da değinen Destici, esnafın ekonominin olumsuz koşullarından en fazla etkilenen kesim olduğunu belirtti. Destici, hükümetin, esnafın problemleri konusunda çalışma grubu oluşturması, alınacak ekonomik önlemlerin bir karara bağlanması gerektiğini kaydetti.

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