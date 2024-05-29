Arda Güler'e rekor bonservis

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in bonservis bedeli belli oldu. 19 yaşındaki futbolcu, en pahalı 100 futbolcusu içerisinde yer aldı.

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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, göstermiş olduğu performansla izleyenleri büyülemeye devam ediyor. EURO 2024'te Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın en önemli gücü olacak olan Arda'nın, bonservis bedeli de hesaplandı.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Arda Güler'in bonservis değerini 67.9 milyon euro olarak hesapladı ve futbol dünyasının en pahalı 100 futbolcusu içerisinde yer verdi. 19 yaşındaki milli yıldız listeye giren tek Türk futbolcu da oldu.

Arda Güler, bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol atmayı başardı.