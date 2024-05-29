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1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylar! 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylar! 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 30'u hakkında 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'deki izinsiz gösteride çıkan olaylara ilişkin aralarında "Basel" rumuzlu sosyal medya fenomeni Bekir Aslan'ın da bulunduğu 30 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede 25'i tutuklu 30 şüphelinin "görevi yaptırmamak için direnme" "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 3'er yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

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