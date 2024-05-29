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Yeni Ülker Stadı projesinin fotoğrafları yayınlandı

Yeni Ülker Stadı projesinin fotoğrafları yayınlandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetiminin planladığı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yenilenme projesinin temsili fotoğrafları paylaşıldı.

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor.

Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu’nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi.

Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı. İşte projenin ilk fotoğrafları:

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