HABER / SPOR / FENERBAHÇE
Yeni Ülker Stadı projesinin fotoğrafları yayınlandı
Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetiminin planladığı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nin yenilenme projesinin temsili fotoğrafları paylaşıldı.Abone ol
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor.
Yıldırım, göreve gelmeleri halinde Ülker Stadyumu’nun kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi.
Ayrıca stadyum projesinin görselleri kamuoyuyla da paylaşıldı. İşte projenin ilk fotoğrafları: