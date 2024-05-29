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Miçotakis'ten deniz parkı açıklaması: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis'ten deniz parkı açıklaması: Türkiye'yi ilgilendirmez

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin itirazlarına rağmen İyon ve Ege Denizi'nde deniz parkları oluşturma planına devam edeceklerini ifade etti. Miçotakis, "Plan Türkiye'yi ilgilendirmez." dedi.

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Ankara-Atina hattında kriz çıkaran Yunanistan'ın İyon ve Ege Denizi'nde birer deniz parkı oluşturma planıyla ilgili Yunan Başbakan Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldi.

Nisan ayında Yunanistan, biyoçeşitliliği ve deniz ekosistemlerini koruma gerekçesiyle 780 milyon euroluk bir programın parçası olarak biri Ege Denizi'nde diğeri İyon Denizi'nde olmak üzere iki büyük deniz parkı oluşturmayı planladığını açıklamıştı. Ankara ise, Atina'yı jeopolitik hedeflerine ulaşmak için çevre sorunlarını istismar etmekle suçlamıştı.

"DENİZ PARKI PROJEMİZ TÜRKİYE'Yİ İLGİLENDİRMEZ"

"Action24" televizyon kanalına bir mülakat veren Miçotakis, "Bu deniz parklarını kendi karasularımızda kuruyoruz. Bu konuda anlamsız bir tartışma var. Plan Türkiye'yi ilgilendirmez. Eğer Türkiye, karasuları içerisinde kendi parklarını oluşturmak istiyorsa, bu beni ilgilendirmez." dedi.

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