Bayern Münih Vincent Kompany'e emanet

Bayern Münih, bu sezonki kötü performansının ardından Thomas Tuchel'den ayrılarak, 2027'ye kadar anlaşma sağladığı Vincent Kompany'yi teknik direktör olarak takımın başına getirdi.

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Bu sezon tüm kulvarlarda zayıf bir grafik çizen ve Thomas Tuchel ile yol ayrımına giden Bayern Münih, teknik direktörlük görevine Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.

Bavyera ekibinden yapılan duyuruda Belçikalı genç çalıştırıcı ile 2027'ye kadar anlaşıldığı bildirildi.

Ayrıca Bayern tarafından Burnley'e 10 milyon euro tazminat ödenecek.

Bu sezon Burnley ile çıktığı 42 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşayan Kompany, takımının Premier Lig'den düşmesini önleyememişti.