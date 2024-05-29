BIST 10.479
DOLAR 32,27
EURO 34,91
ALTIN 2.428,78
HABER /  SPOR

Bayern Münih Vincent Kompany'e emanet

Bayern Münih Vincent Kompany'e emanet

Bayern Münih, bu sezonki kötü performansının ardından Thomas Tuchel'den ayrılarak, 2027'ye kadar anlaşma sağladığı Vincent Kompany'yi teknik direktör olarak takımın başına getirdi.

Abone ol

Bu sezon tüm kulvarlarda zayıf bir grafik çizen ve Thomas Tuchel ile yol ayrımına giden Bayern Münih, teknik direktörlük görevine Vincent Kompany'nin getirildiğini açıkladı.

Bavyera ekibinden yapılan duyuruda Belçikalı genç çalıştırıcı ile 2027'ye kadar anlaşıldığı bildirildi. 

Ayrıca Bayern tarafından Burnley'e 10 milyon euro tazminat ödenecek.

Bu sezon Burnley ile çıktığı 42 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşayan Kompany, takımının Premier Lig'den düşmesini önleyememişti.

ÖNCEKİ HABERLER
SGK'dan şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kalktığı iddiasına yalanlama
SGK'dan şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kalktığı iddiasına yalanlama
Miçotakis'ten deniz parkı açıklaması: Türkiye'yi ilgilendirmez
Miçotakis'ten deniz parkı açıklaması: Türkiye'yi ilgilendirmez
Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı
Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı
1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylar! 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylar! 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Arda Güler'e rekor bonservis
Arda Güler'e rekor bonservis
İsrail: Gazze'deki saldırılar en az 7 ay daha sürecek
İsrail: Gazze'deki saldırılar en az 7 ay daha sürecek
AK Parti'nin kamp programı belli oldu
AK Parti'nin kamp programı belli oldu
Sinan Oğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ziyaretine tepki
Sinan Oğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ziyaretine tepki
'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi, Bursa'da açıldı
'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi, Bursa'da açıldı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "dirençli ev" çağrısı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "dirençli ev" çağrısı
Barcelona'da teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu
Barcelona'da teknik direktörlük görevine getirilen isim belli oldu
SGK'dan şehit yakınları ile ilgili iddialara yanıt
SGK'dan şehit yakınları ile ilgili iddialara yanıt