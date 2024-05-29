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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Filistin'e saldırıları, Gazze'ye yardım faaliyetleri ele alındı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail’in Filistin’de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze’ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede İrlanda’nın Filistin’i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail’i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini söyledi.

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