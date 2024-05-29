Korsan seçim hazırlığındaki PKK/YPG'ye: Tamamen bertaraf edilecekler

MSB kaynakları korsan yerel seçimle özerklik peşinde olan PKK/YPG'nin hamlesi hakkında 'PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini' açıkladı.

Abone ol

MSB kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.​​​​​​​

Kaynaklar, terör örgütü PKK'nın Suriye'de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destekle kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir. Dün MGK bildirisinde ifade edildiği gibi Irak ve Suriye'de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Komisyonunda görüşülen kanun değişiklik teklifi haberlerine yönelik olarak ise şu bilgileri paylaştı:

"Taslak kanun maddelerinin görüşülmesi halen Mecliste Milli Savunma Komisyonunda devam etmektedir. Taslak kanun maddelerinde makam ve görevlere ilişkin unvanlar kullanılarak yapılan beyanlar dışında beyanat verilmesi konusunda bir sınır yoktur. Mevcut düzenleme ile sadece geçici suretle ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev unvanlarının kullanılmasına sınırlama getirmek amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme henüz taslak aşamasındadır ve komisyonda görüşülmektedir. Komisyonda uygun bulunması halinde Meclis Genel Kurulunda da görüşülecektir. Henüz yasalaşmamış bir düzenleme üzerinden tartışma yaratmanın hiç kimseye faydası yoktur."