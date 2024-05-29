BIST 10.479
DOLAR 32,27
EURO 34,91
ALTIN 2.428,78
HABER /  GÜNCEL

Korsan seçim hazırlığındaki PKK/YPG'ye: Tamamen bertaraf edilecekler

Korsan seçim hazırlığındaki PKK/YPG'ye: Tamamen bertaraf edilecekler

MSB kaynakları korsan yerel seçimle özerklik peşinde olan PKK/YPG'nin hamlesi hakkında 'PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini' açıkladı.

Abone ol

MSB kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.​​​​​​​

Kaynaklar, terör örgütü PKK'nın Suriye'de sözde yerel seçim hazırlıklarına ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti:

"Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destekle kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir. Dün MGK bildirisinde ifade edildiği gibi Irak ve Suriye'de gasbettiği toprakları terör yuvası haline getiren PKK/KCK-PYD/YPG'nin ve ona sağlanan desteğin bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğini, milli güvenliğimiz ve komşularımızın toprak bütünlüğü hilafına herhangi bir oldubittiye fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurguluyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Komisyonunda görüşülen kanun değişiklik teklifi haberlerine yönelik olarak ise şu bilgileri paylaştı:

"Taslak kanun maddelerinin görüşülmesi halen Mecliste Milli Savunma Komisyonunda devam etmektedir. Taslak kanun maddelerinde makam ve görevlere ilişkin unvanlar kullanılarak yapılan beyanlar dışında beyanat verilmesi konusunda bir sınır yoktur. Mevcut düzenleme ile sadece geçici suretle ve görev nedeniyle sahip olunan makam ve görev unvanlarının kullanılmasına sınırlama getirmek amaçlanmıştır. Söz konusu düzenleme henüz taslak aşamasındadır ve komisyonda görüşülmektedir. Komisyonda uygun bulunması halinde Meclis Genel Kurulunda da görüşülecektir. Henüz yasalaşmamış bir düzenleme üzerinden tartışma yaratmanın hiç kimseye faydası yoktur."

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Ülker Stadı projesinin fotoğrafları yayınlandı
Yeni Ülker Stadı projesinin fotoğrafları yayınlandı
Bayern Münih Vincent Kompany'e emanet
Bayern Münih Vincent Kompany'e emanet
SGK'dan şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kalktığı iddiasına yalanlama
SGK'dan şehit yakınlarının ayrıcalıklarının kalktığı iddiasına yalanlama
Miçotakis'ten deniz parkı açıklaması: Türkiye'yi ilgilendirmez
Miçotakis'ten deniz parkı açıklaması: Türkiye'yi ilgilendirmez
Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı
Kadir İnanır yeniden hastaneye kaldırıldı
1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylar! 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylar! 30 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
Arda Güler'e rekor bonservis
Arda Güler'e rekor bonservis
İsrail: Gazze'deki saldırılar en az 7 ay daha sürecek
İsrail: Gazze'deki saldırılar en az 7 ay daha sürecek
AK Parti'nin kamp programı belli oldu
AK Parti'nin kamp programı belli oldu
Sinan Oğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ziyaretine tepki
Sinan Oğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş ziyaretine tepki
'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi, Bursa'da açıldı
'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi, Bursa'da açıldı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "dirençli ev" çağrısı
Bakan Özhaseki'den belediye başkanlarına "dirençli ev" çağrısı