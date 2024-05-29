İsrail Meclisi onayladı! Resmen iptal edildi

İsrail Meclisi, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

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İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını yapılan ön oylamada onayladı.

BM ÇALIŞANLARININ DOKUNULMAZLIKLARI İPTAL EDİLDİ

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Knesset (İsrail Meclisi) Genel Kurulu, yapılan ilk oylamada, BM Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar Kararnamesini (UNRWA’nın dokunulmazlık ve ayrıcalıklarının Kaldırılması) 2024 yılı için değiştirme önerisini onayladı." ifadeleri kullanıldı.

KARAR TASARISI MECLİSTE ONAYLANDI

120 milletvekilinden 58'inin yasa tasarısı için lehte, 6'sının ise aleyhte oy kullandığı kaydedilen açıklamada, "Yasa tasarısı, 1947 tarihli BM Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar Kararnamesi'nin düzenlemelerinin UNRWA veya UNRWA çalışanları ya da UNRWA için çalışan herhangi bir kişi için geçerli olmayacağını öngörüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısının Dışişleri Bakanı'nın bu dokunulmazlığı sağlayan yasal düzeni iptal etmesini öngördüğü de vurgulandı.

Filistin, BM ve uluslararası kuruluşların "İsrail'in UNRWA'yı dağıtma ve mülteci sorununu tasfiye etme hedefi" olarak nitelendirdiği söz konusu yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Mecliste 3 farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor.