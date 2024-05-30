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İsrailli üst düzey yetkiliden korkunç Gazze açıklaması

İsrailli üst düzey yetkiliden korkunç Gazze açıklaması

İsrail’de üst düzey bir yetkili, Hamas ile Gazze’de devam eden savaşın en azından bu senenin sonuna kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

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Başbakan’ın ulusal güvenlik danışmanı olan Tzachi Hanegbi, “Gazze’deki savaşın en az 7 ay daha süreceğini” söyledi.

Ülkede yayın yapan Kan isimli radyoya konuşan Hanegbi, birliklerin Gazze Mısır sınırındaki hatta da büyük ölçüde kontrol sağladığını kaydetti.

Refah’ta kalan siviller ise kent merkezine ve batısına saldırıların yapıldığını kaydediyor. Tankların operasyon sonrası çekildiği aktarılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise Refah’ta açık olan son hastanenin ancak faaliyetlerini sürdürebildiğini açıkladı.

İsrail ordusu bölgedeki askeri faaliyetlerinin “hedefli” gerçekleştiğini savunuyor.
Tel Aviv, Refah’ta en az 45 kişinin öldürüldüğü hava saldırısı sonrası büyük uluslararası baskı altına alındı.
Başkentlerden saldırının sorumlularının bulunması çağrıları geliyor.

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