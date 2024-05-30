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FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye ikinci haftanın ilk maçını kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye ikinci haftanın ilk maçını kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının ilk maçında Almanya'yı 3-1 yendi.

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Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Almanya'yı 3-1 yenen millilerde Melissa Vargas, 23 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu.

Organizasyonun ikinci haftasındaki ilk maçını kazanan milli takım, VNL'deki beşinci müsabakasında üçüncü galibiyeti elde etti.

Milliler, ikinci karşılaşmasında yarın TSİ 03.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

"Filenin Sultanları", Antalya'da düzenlenen VNL'nin ilk haftasında iki galibiyet, iki de mağlubiyet yaşamıştı.

Salon: Kolej Park

Hakemler: Noemi Karina Rene (Arjantin), Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cumhuriyeti)

Almanya: Kastner, Alsmeier, Weitzel, Kindermann, Stigrot, Schölzel (Pogany, Stautz, Weske, Jatzko, Straube, Cekulaev)

Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, Tuğba İvegin, Eda Erdem Dündar, Elif Şahin (Gizem Örge, Derya Cebecioğlu, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay)

Setler: 25-20, 20-25, 9-25, 24-26

Süre: 110 dakika

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