Avustralyalı hokey oyuncusu olimpiyatlarda oynayabilmek için parmağını kesti
Avustralyalı hokey oyuncusu Matt Dawson, antrenmanda kırılan parmağının iyileşme sürecinin uzun sürme ihtimaline karşı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışabilmek adına sağ elinin yüzük parmağının üst kısmını kestirdi. Dawson, bu fedakarlığın olimpiyatlarda yer alabilmek için gerekli olduğunu belirtti.
Avustralyalı bir çim hokeyi oyuncusu Paris Olimpiyatlarında yarışabilmek için parmağının bir kısmını kesmeyi tercih etti.
İYİLEŞMESİ AYLAR SÜRECEKTİ
Matt Dawson iki hafta önce Perth'teki takım antrenmanı sırasında sağ elinin bir parmağını kırdı ve bu parmağı onarmak için geçireceği ameliyatın iyileşmesi ise aylar alacaktı.
Dawson kırığın o kadar kötü olduğunu ve soyunma odasında parmağını gördüğünde bayıldığını söyledi.
Olimpiyat hayallerinin sona erdiğini düşünen Dawson acilen bir plastik cerraha başvurdu ve cerrah parmağını onarmak için ameliyat olsa bile tam işlevini geri kazanamayabileceğini belirtti
Bu yüzden 30 yaşındaki oyuncu Paris Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek için parmağının belli bir kısmını kestirmeye karar verdi.
Dawson, eşi tarafından "aceleci" bir şey yapmaması konusunda uyarılmasına rağmen, aynı gün öğleden sonra "bilinçli" bir karar verdiğini belirtti.