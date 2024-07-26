Avustralyalı hokey oyuncusu olimpiyatlarda oynayabilmek için parmağını kesti

Dawson kırığın o kadar kötü olduğunu ve soyunma odasında parmağını gördüğünde bayıldığını söyledi.

Olimpiyat hayallerinin sona erdiğini düşünen Dawson acilen bir plastik cerraha başvurdu ve cerrah parmağını onarmak için ameliyat olsa bile tam işlevini geri kazanamayabileceğini belirtti