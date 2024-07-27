Paris 2024 Olimpiyat Oyunları renkli görüntülerle açıldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri'nde yapılan ve ilk kez stat dışında düzenlenen bir törenle başladı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, ev sahibi Fransa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği resmi açılış töreniyle başladı.
Başkent Paris'teki Sen Nehri'nde gerçekleştirilen törenle, 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın resmi başlangıcı yapıldı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile çok sayıda devlet adamı açılış törenine katıldı.
Törende Türkiye adına üst düzey temsil olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat yer aldı.