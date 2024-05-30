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17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-18" operasyonlarında 90 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde son 4 gün içinde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-18" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 90 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yapılan çalışmalar sonucu, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bitlis, Denizli, Edirne, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen Kıskaç-18 operasyonlarında şüphelilerin örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması, Adliye Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adı geçen örgütün 'gaybubet evi' olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandıkları ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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