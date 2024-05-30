BIST 10.479
DOLAR 32,29
EURO 34,94
ALTIN 2.419,31
HABER /  GÜNCEL

81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor! Sağlıkta yeni dönem hastaneye gitmek artık yok

81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor! Sağlıkta yeni dönem hastaneye gitmek artık yok

Raporlu ilaç kullananlarla ilgili yeni düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre aile hekimlerine arık raporlu ilaç yazabilme yetkisi verilecek. Böylelikle raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanların hastaneye gitmesine gerek kalmayacak. Söz konusu uygulama ile yıllık reçete dönemi de başlayacak. Hastalar 3 ayda bir sadece eczaneye gidip ilacını alabilecek.

Abone ol

Raporlu ilaç yazdırmak için hastaneden randevu almaya da doktor beklemeye de son vermek için harekete geçilirken; düzenli ilaç kullananların hayatlarını kolaylaştıracak bir adım atılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı düzenlemeyle aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi verilecek.

Aile hekimi raporlu ilaç yazabilecek

ATV Haber'de yer alan habere göre; raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanlar, o ilaçları bittiğinde tekrar doktora gidip ilaçlarını reçete ettiriyordu. Bu da hem hastanede hem de doktorda yoğunluğa neden oluyordu. Söz konusu yoğunluğu azaltmak için gündeme gelen yeni düzenlemeyle, hasta doktoruna gitmek yerine; aile hekimliğine giderek o ilaçları yeniden reçete ettirebilecek.

Başta diyabet, hepatit b

Aile hekimliği şimdilik; kronik rahatsızlığı olan başta diyabet, hepatit b ve düzenli olarak ilaç kullanan kalp hastalarına raporlu ilaçlarını yazacak. İleriki dönemde ise bu ilaçların sayısı artırılacak.

Yıllık reçete dönemi başlıyor

Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek. Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.

Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan milyonlarca hasta için uygulamanın önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum'da korkunç cinayet! 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü
Erzurum'da korkunç cinayet! 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı
17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı
Togg CEO’su Karakaş, Togg’la ilgili ortaklık ve zarar iddialarını yanıtladı
Togg CEO’su Karakaş, Togg’la ilgili ortaklık ve zarar iddialarını yanıtladı
İsrailli üst düzey yetkiliden korkunç Gazze açıklaması
İsrailli üst düzey yetkiliden korkunç Gazze açıklaması
Meta, yapay zeka ile etki kampanyaları yürüten İsrail bağlantılı sahte hesapları kapattı
Meta, yapay zeka ile etki kampanyaları yürüten İsrail bağlantılı sahte hesapları kapattı
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye ikinci haftanın ilk maçını kazandı
FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Türkiye ikinci haftanın ilk maçını kazandı
Olympiakos, Avrupa'da kupa kazanan ilk Yunan futbol takımı oldu
Olympiakos, Avrupa'da kupa kazanan ilk Yunan futbol takımı oldu
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü 10 yaralı
İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü 10 yaralı
Lassa ateşi can almaya devam ediyor
Lassa ateşi can almaya devam ediyor
Milli Takım'da sakatlık şoku! EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Milli Takım'da sakatlık şoku! EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın