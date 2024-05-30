BIST 10.483
DOLAR 32,31
EURO 35,02
ALTIN 2.422,99
HABER /  EKONOMİ

Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ekonomik güven endeksi mayısta azaldı

TÜİK açıkladı. Ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 98,2 oldu.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda 99 olan endeks mayısta yüzde 0,8 azalışla 98,2 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,1 artarak 80,51'e çıktı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 azalarak 102,4'e geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
NATO dışişleri bakanları Prag’da toplanıyor
NATO dışişleri bakanları Prag’da toplanıyor
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta getirildi
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta getirildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları!
Doğum izni uzatılacak mı? Dört bakanlıktan ortak çalışma işte masadaki ihtimaller…
Doğum izni uzatılacak mı? Dört bakanlıktan ortak çalışma işte masadaki ihtimaller…
Zonguldak'ta cesedi ormanda yakılan Afgan'ın ölümüne ilişkin 6 sanık hakim karşısına çıktı
Zonguldak'ta cesedi ormanda yakılan Afgan'ın ölümüne ilişkin 6 sanık hakim karşısına çıktı
Kademeli emeklilik geliyor mu? Uzmanından merak edilen soruya net yanıt
Kademeli emeklilik geliyor mu? Uzmanından merak edilen soruya net yanıt
Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu yazısı
Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu yazısı
Bursa'da korkunç olay! Engelli oğlunu banyoda öldürüp intihar etti
Bursa'da korkunç olay! Engelli oğlunu banyoda öldürüp intihar etti
81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor! Sağlıkta yeni dönem hastaneye gitmek artık yok
81 ilde yıllık reçete dönemi başlıyor! Sağlıkta yeni dönem hastaneye gitmek artık yok
Erzurum'da korkunç cinayet! 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü
Erzurum'da korkunç cinayet! 16 yaşındaki kız çocuğu dayısını öldürdü
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
Kahramanmaraş'ta deprem paniği! AFAD'dan açıklama var
17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı
17 ilde FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı