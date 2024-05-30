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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta getirildi

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine, Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi.

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Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı.

Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta atanırken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Aslan ve Ali Demir, Genel Başkan Başdanışmanları olarak görevlendirildi.

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