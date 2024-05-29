Konut kredisi değişti! 2 milyon TL'nin aylık ödemesi hangi bankada ne kadar oldu? Faiz oranı...
|
Konut kredisi faiz oranları banka banka yenilendi. Bu kapsamda 'En uygun konut kredisi veren bankalar' araştırılıyor. Ev almak isteyenler için 2.000.000 TL'nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları belli oldu.
Konut satışında düşüş sürüyor. Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,8 azalışla 75 bin 569'a geriledi.
113
Öte yandan konut kredisi faiz oranı güncellendi. Gazeteduvar'da yer alan habere göre son güncellemelere göre 2 milyon TL'nin 10 yıllık vadeli konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri şöyle:
213
AKBANK
Faiz Oranı: %3,15
Aylık Taksit: 64.561,96 TL
Toplam Ödeme: 7.772.055 TL
313
İNG
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 64.375,67 TL
Toplam Ödeme: 7.745.200 TL
413