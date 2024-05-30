Doğum izni uzatılacak mı? Dört bakanlıktan ortak çalışma işte masadaki ihtimaller…

Çalışan anne ve anne adayları için izin süreleri ile ilgili tartışmalar sürerken önemli gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. Doğum oranları düşünce düğmeye basıldı ve çözüm için dört bakanlık ortak çalışma yürütmeye başladı. Doğum izni süresinin artırılmasının yanı sıra çocuk sayısına göre izin de gündeme geldi. İşte doğum izni ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Abone ol

Çalışan kadınlar için doğum izni 4 ayla sınırlı üstelik iznin bir bölümü hamilelikte kullanılırsa bebek ve annenin geçirdiği süre daha da kısalıyor. Anneler izin sürelerinin artırılmasını isterken hükümet de doğum hızını artırmak için kolları sıvadı. Doğum izninin artırılması noktasında dört bakanlığın bir araya geldiği ve ortak çalışmanın startının verildiği öğrenildi.

Annelere kademeli doğum izni

Annelere kademeli doğum izni süresi verilebilir. Peki ama bu ne anlama geliyor? Tek çocuğu olana daha az, çok çocuğu olana çok daha fazla izin verilmesi gündeme geldi. Çocuk sayısına göre iznin artması üzerinde durulurken annelerin çocuklarıyla daha çok vakit geçirmesi için 3 yaşa kadar evden ya da esnek çalışma modeli de çalışma kapsamında değerlendirmeye alındı.

Özel sektörde çalışan kadınlara destek

Çalışmayla etki analizi raporlamasını da başlandı. Çalışan ve çalışmayan kadınlar arasındaki doğum oranları araştırılacak. Çalışmanın sonunda en merak edilen özel sektörde çalışan kadınlara verilecek destek paketleri olacak. 2023'te 1.51’e kadar gerileyen doğum hızının artması için Aile Bakanlığı’nın doğum teşviki yardımı yapması da planlanıyor.

Doğum izni uzatılacak mı?

Doğum izninde olan kadınlar çalışmaya başlayacakları sürenin yetersizliğinden bahsederken işe başlayacakları sürenin uzatılmasını istiyor. Anneler ve anne adayları da yürütülen çalışma için Show Haber’e yaptıkları açıklamada memnuniyetlerini dile getirirken “Tek başına bebek büyüten anneler için mantıklı geldi bana. Olursa çok sevinirim en azından bundan sonraki anne adayları için” ifadelerini kullandı.

Özel sektörde uzun doğum izni mümkün mü?

Özel sektörde bu iznin kullanılması konusunda ise bazı endişeler var. Çalışan kadınlar özel sektörde bu iznin verilebilmesinin zor olduğunu belirterek “çünkü bir yıl izin alsan senin yerine başkasını alacaklar. Ancak bence çok mantıklı olur hem anneler için hem aile düzeni için sağlıklı çocuk yetiştirmek istiyorsak da bence güzel bir çalışma” dedi.