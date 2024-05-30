NATO dışişleri bakanları Prag’da toplanıyor

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Washington Zirvesi öncesinde Çekya'nın başkenti Prag'da başta Ukrayna'ya destek olmak üzere İttifak'ın gündemindeki konuları görüşmek üzere gayriresmi toplantıda bir araya geliyor.

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NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da, öncelikli olarak Ukrayna'ya destek olmak üzere Washington Zirvesi öncesindeki önemli konuları görüşmek üzere gayriresmi bir toplantı düzenliyor.

Bu yıl 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington'da yapılacak NATO zirvesine hazırlık niteliğinde olan bu gayriresmi toplantıya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

İki günlük toplantıda, İttifak'ın caydırıcılık ve savunma konularını ele alacak bakanlar, Ukrayna'ya sağlanan desteği detaylı biçimde değerlendirecekler. Özellikle hava savunması ve top mermisi tedariki konularına odaklanılacak olan bu toplantıda, Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülebilirliği için kurumsallaştırılması ve İttifak içinde adil yük paylaşımının nasıl sağlanacağına dair yollar aranacak.

Ukrayna'nın yanı sıra, Yunanistan ve Polonya'nın sunduğu "Avrupa'da ortak hava sahası" önerisi bağlamında da hava savunması konusu gündemde olacak.

Toplantı gündemiyle ilgili bilgi veren ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith'e göre, Ukrayna'ya sivil bir NATO temsilcisi atanması fikri masada. Bu kapsamda NATO, "Birlikte çalışabilirlik" adı verilen bir yol haritası üzerinde çalışıyor. Ayrıca, Ukrayna-Rusya savaşının seyrini izlemek ve sahadaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla bir "Harp Merkezi" (Warfare Center) kurulması düşünülüyor.

Bakanlar, Prag'da Ukrayna'nın NATO'ya giden sürecinde köprü görevi görecek bu yeni söylem üzerinde de çalışacak. Ancak söz konusu ülkeye üyelik davetinin bu yaz yapılması planlanmıyor.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, mevcut Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in görev süresinin 1 Ekim'de sona erecek olması nedeniyle yerine kimin geçeceği konusu.

Şu anda Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte olmak üzere iki aday bulunuyor. Hollandalı aday Mark Rutte, müttefiklerin çoğu tarafından destekleniyor, ancak bu konuda henüz kesin bir görüş birliğine varılamamış durumda.

Yeni genel sekreterin Washington Zirvesi'ne kadar belirlenmesi ve zirvede duyurulması planlanıyor.