Yazar Azra Kohen'den tepki çeken Filistin açıklaması! "Çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yerde oturtuyorlar"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti. Yazar Azra Kohen'in Filistin sözleri büyük tepki çekti. Kohen, Gazze'de çocukların bilerek bombaların atılacağı yerlere götürüldüğünü iddia edip, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi. Kohen sosyal medyada linç edilince yeni bir açıklama yaptı.

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İsrail'in Filistinli sivillere akılalmaz saldırıları sürüyor. Saldırılar dünya çapında protesto ediliyor. Saldırılar sürerken ünlü Fi, Çi, Pi üçlemesiyle geniş kesimlere ulaşan ünlü yazar Azra Kohen'in Filis ve İsrail sözleri büyük tepki çekti.

Azra Kohen, İsrail'in Refah'ta sivillerin kaldığı çadırları bombalaması konusunda kınama paylaşımı yapmamasını eleştiren bir takipçisine skandal yanıt verdi. İsrail'i değil de Filistin'i suçlayan Kohen'in yanıtı şöyle:

"Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum! Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!"

Bu sözleri nedeniyle sosyal medyada linç edilen Azra Kohen yeni bir açıklama yaptı. Kohen "Bir kere benim ata soyadım Sarızeybek. Ben müslüman bir ailede doğmuş, büyümüşüm. Anne olduğum için bütün dünyadaki çocuklara dil, din, ırk ayrım etmeden zaten inanılmaz yüce duygular besleyen ve bu duygulardan dolayı da çok ciddi yürek sancısı çeken biriyim. Verdiğim tepki video çekebilmek için çocukların istismar edilmesine yol açanlara verdiğim tepkidir. Sayıları çok fazla. Çünkü sosyal medyada biz paylaşalım diye öldürülmüş olan çocuklar var. Ben annelere bir kelime bile etmedim. İsrail devletini affedilemez buluyorum. Farklı bir görüşte olduğumu kimse söyleyemez" dedi.

Kohen'in, geçmiş dönemlerde de Filistinlileri benzer sözlerle hedef aldığı ortaya çıktı. Kohen'in eski paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Filistin'in de İsrail'in de davranışlarını yanlış buluyorum. Ama İsrail'in savunmasını anlayabiliyorum, ben de olsam ben de çocuğuma el uzatanın elini değil kafasını koparırım ve Filistin'e kimsenin neden yardım etmek istemediğini çok net görüyor ve anlıyorum. Kendi çocuklarını kendilerine kalkan yapan ulus yok olmaya mahkumdur. Soyda ciddi problem var. Dünyanın başka hiçbir yerinde 'sadece çocuklar ölmüyor' çünkü onları aileleri koruyor Filistin dışında!"