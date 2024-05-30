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Reisi'nin düşen helikopterinin ikinci raporu çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması

Reisi'nin düşen helikopterinin ikinci raporu çıktı! Elektronik harp müdahalesi açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüyle sonuçlanan helikopter kazasının ikinci raporunda elektronik harp ve sabotaj şüphesi soruları açıklığa kavuştu.

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İran Genelkurmay Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin raporunda, elektronik harp müdahalesi veya sabotaj bulgusu şüphesi soruları cevap buldu.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ikinci ön inceleme raporunu yayımladı.

Kaza geçiren helikopterin bakım ve onarım kayıtlarının incelendiği ve bu konuda bir soruna rastlanmadığı, kazadan 69 saniye öncesine kadar da mürettebatla iletişimde herhangi bir acil durum veya kesintinin bildirilmediği ifade edildi.

Hava durumu etkisi araştırılacak 

Helikopterin, ilk uçuş güzergahları olan Tebriz'den Ağbend Köprüsü ve Kızkalesi Barajı'na havalandıktan sonra hava durumunun görsel uçuş koşulları için uygun olduğu ancak elde edilen belgeler ve diğer 2 helikopterin pilot ve yolcularının ifadeleri doğrultusunda dönüş güzergahındaki hava durumunun kazaya etkisinin daha detaylı araştırılması gerektiği bildirildi.

Sabotaj veya elektronik harp bulgusu yok 

Helikopterin kalıntıları ve parçaları üzerinde yapılan incelemeler ve alınan numunelere göre, sabotaj veya elektronik harp müdahalesine dair herhangi bir bulgu tespit edilmediği vurgulandı.

Kazanın asıl nedeni bulununcaya kadar incelemelerin sürdürüleceği ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı töreninden dönerken geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile birlikte 8 yetkili de yaşamını yitirmişti.

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Mayıs'ta yayımladığı kazanın nedenlerini araştıran ilk ön inceleme raporunda, helikopterin parçalarında mermi veya benzeri harici cisim izine rastlanmadığını bildirmişti.

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